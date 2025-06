Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Coinbase befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,4 Prozent auf 255,42 USD ab.

Die Coinbase-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 255,42 USD. Die Coinbase-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 254,20 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 256,66 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 285.928 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 349,74 USD an. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 26,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 79,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 08.05.2025 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,84 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 2,01 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 2,33 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,29 USD fest.

