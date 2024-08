Coinbase Aktie News: Coinbase verbilligt sich am Nachmittag

So bewegt sich Coinbase

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 196,58 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Coinbase-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 196,58 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Coinbase-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 195,12 USD aus. Bei 197,16 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 163.816 Coinbase-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,33 USD. Dieser Kurs wurde am 26.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,13 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2023 bei 69,65 USD. Abschläge von 64,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 01.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,42 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 101,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,43 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 707,91 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Coinbase am 31.10.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Coinbase im Jahr 2024 6,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

