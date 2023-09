Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 71,90 EUR.

Die Coinbase-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:10 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 71,90 EUR. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 71,61 EUR. Bei 72,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.743 Coinbase-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 41,50 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 30,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 58,21 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 03.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 USD. Im Vorjahresquartal hatten -4,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 707,91 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 808,33 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2023 -1,817 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

