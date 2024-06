Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagnachmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,8 Prozent auf 217,31 USD ab.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 217,31 USD. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 215,17 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 217,22 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 455.040 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,33 USD an. 30,38 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,78 USD ab. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 289,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Coinbase seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 02.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,84 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2,33 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 772,53 Mio. USD umgesetzt.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,35 USD fest.

