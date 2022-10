Coinbase Aktie News: Coinbase verteuert sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 72,40 EUR

-3,47% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 73,65 EUR. Bei 73,74 EUR erreichte die Coinbase-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 370 Coinbase-Aktien.

Am 09.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 318,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 76,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 86,46 Prozent sinken.

Am 09.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,98 USD. Im Vorjahresquartal hatten 6,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 808,33 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.227,96 USD erwirtschaftet worden waren, um 63,72 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 07.11.2023 dürfte Coinbase die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2022 einen Verlust in Höhe von -11,618 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

MasterCard will mit neuer Software gegen Krypto-Betrug vorgehen

Coinbase-CEO: Stablecoins der Zukunft werden an Verbraucherpreisindex gekoppelt sein - und nicht mehr an Fiatwährungen

Nach anfänglicher Kritik: Ein Umdenken gegenüber Bitcoin & Co in der Finanzbranche hat längst begonnen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com