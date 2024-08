Coinbase Aktie News: Coinbase gibt am Nachmittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Coinbase-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 196,02 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 196,02 USD. Das Tagestief markierte die Coinbase-Aktie bei 195,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 195,02 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 254.998 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,33 USD. Dieser Kurs wurde am 26.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 44,54 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2023 bei 69,65 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 64,47 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 01.08.2024 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase -0,42 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,43 Mrd. USD – ein Plus von 101,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 707,91 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

