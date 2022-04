Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,17 EUR

Um 16:22 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 7,19 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,20 EUR. Bei 6,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.254.247 Commerzbank-Aktien.

Am 21.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 32,27 Prozent niedriger. Bei 4,70 EUR fiel das Papier am 22.04.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,65 Prozent.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 8,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 17.02.2022 vor. Das EPS lag bei 0,28 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von -0,51 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 2,05 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,10 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 17.02.2022 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2021-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 09.02.2023 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2023 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

