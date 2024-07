Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag höher

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 14,65 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 14,65 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,66 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 818.670 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.09.2023 Kursverluste bis auf 9,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 60,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,569 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 16,03 EUR.

Commerzbank ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,43 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 4,80 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

