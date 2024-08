Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag mit Abschlägen

Kurs der Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 14,05 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 14,05 EUR ab. Bei 13,91 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,00 EUR. Bisher wurden heute 691.203 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 22.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,12 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 35,04 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,547 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 16,08 EUR.

Am 15.05.2024 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,03 EUR je Aktie aus.

