Commerzbank Aktie News: Commerzbank tritt am Mittag auf der Stelle

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 16,01 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Commerzbank-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 16,01 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 16,06 EUR. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,87 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 16,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 445.526 Commerzbank-Aktien.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 16,71 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 4,19 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,77 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,512 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 16,75 EUR.

Commerzbank gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,52 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Am 06.11.2025 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,01 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

