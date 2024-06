Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 14,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 14,88 EUR abwärts. Bei 14,83 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 15,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.761.876 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 9,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 63,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,566 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,18 EUR an.

Commerzbank veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,43 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 4,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Commerzbank.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,04 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in Rot

Commerzbank-Aktie verliert nach Abstufung