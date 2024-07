Commerzbank Aktie News: Commerzbank legt am Donnerstagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 14,70 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 14,70 EUR. Bei 14,80 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 1.287.194 Stück.

Bei einem Wert von 15,83 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2024). Gewinne von 7,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,12 EUR am 08.09.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 61,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,03 EUR.

Am 15.05.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 34,06 Prozent gesteigert.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,05 EUR je Commerzbank-Aktie.

