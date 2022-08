Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,12 EUR

Um 12:22 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 7,12 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 7,13 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,95 EUR. Zuletzt wechselten 2.193.419 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 21.09.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 42,13 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,64 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 12.05.2022 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Umsatzseitig wurden 2.099,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 2.048,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.11.2022 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 09.11.2023.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2020 ein Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie in den Büchern stehen.

