Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 16,30 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 16,30 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 16,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 16,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.032.250 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,55 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 9,77 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 40,07 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,508 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,75 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Commerzbank ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,52 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

