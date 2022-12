Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,79 EUR

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,2 Prozent auf 7,78 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,74 EUR nach. Bei 7,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 1.025.397 Stück.

Bei einem Wert von 9,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 18,26 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 5,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 9,48 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 09.11.2022. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.422,00 EUR im Vergleich zu 2.492,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 16.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 15.02.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2020 ein EPS von --0,415 EUR je Commerzbank-Aktie.

