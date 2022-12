Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,76 EUR

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 7,76 EUR abwärts. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 7,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,83 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.918.867 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,51 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 18,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,23 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 9,48 EUR angegeben.

Commerzbank ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 2.422,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.492,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 16.02.2023 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 15.02.2024.

Für das Jahr 2020 gehen Analysten von einem Commerzbank-Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com