Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 11,27 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 11,27 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 11,22 EUR. Bei 11,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.465.357 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,57 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,63 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,27 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,47 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.755,00 EUR – ein Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.422,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.02.2025 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 0,788 EUR je Aktie belaufen.

