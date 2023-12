Commerzbank Aktie News: Commerzbank gibt am Donnerstagvormittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 11,31 EUR.

Die Commerzbank-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 11,31 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,31 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 331.738 Commerzbank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 12,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.12.2022 (7,63 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,47 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 08.11.2023. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.755,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 2.422,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Commerzbank am 15.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 13.02.2025.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 0,788 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

