Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Mittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 16,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Commerzbank konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 16,42 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,42 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,24 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 971.267 Stück gehandelt.

Am 07.10.2024 markierte das Papier bei 16,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 3,32 Prozent wieder erreichen. Am 08.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,15 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 38,22 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,524 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,18 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,44 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,05 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank: Der Silberpreis ist 2025 immer noch günstig

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt nachmittags ab

Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer