Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Mit einem Kurs von 16,79 EUR zeigte sich die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Commerzbank-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 16,79 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 16,89 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 16,61 EUR. Bei 16,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 979.308 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 16,97 EUR markierte der Titel am 07.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 1,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 9,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,504 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,75 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,52 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 5,44 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

