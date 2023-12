Commerzbank Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Commerzbank

Kurs der Commerzbank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 10,94 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 10,94 EUR. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 10,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.924.199 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 8,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 7,63 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 30,26 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,47 EUR angegeben.

Commerzbank ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.755,00 EUR im Vergleich zu 2.422,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Commerzbank-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

