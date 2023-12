Commerzbank Aktie News: Commerzbank gibt am Vormittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 10,98 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 10,98 EUR. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 274.562 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Gewinne von 9,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.12.2022 (7,63 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 30,51 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,47 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.755,00 EUR – ein Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.422,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 0,788 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

