Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag im Minus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 12,27 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,27 EUR ab. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 12,26 EUR. Bei 12,33 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 122.809 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 08.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,528 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,44 EUR.

Commerzbank gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,44 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,52 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Commerzbank die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,01 EUR fest.

