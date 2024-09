Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagnachmittag mit Kursplus

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 12,97 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 12,97 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 13,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.638.599 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 18,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,13 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,517 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,41 EUR.

Commerzbank gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,46 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent auf 6,52 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Commerzbank am 06.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Commerzbank die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

