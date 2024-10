Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 16,77 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 16,77 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 16,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.273.453 Commerzbank-Aktien.

Bei einem Wert von 16,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2024). Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 1,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 9,77 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,504 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 07.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,52 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,04 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

