Commerzbank Aktie News: Commerzbank kommt am Mittwochmittag kaum vom Fleck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Kaum Ausschläge verzeichnete die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 14,58 EUR.

Mit einem Kurs von 14,58 EUR zeigte sich die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,67 EUR zu. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,42 EUR nach. Mit einem Wert von 14,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 589.359 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 22.05.2024 markierte das Papier bei 15,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 7,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 37,42 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,03 EUR aus.

Commerzbank ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 6,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,05 EUR je Commerzbank-Aktie.

