Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Freitagmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,2 Prozent auf 20,67 EUR abwärts.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 4,2 Prozent auf 20,67 EUR abwärts. Bei 20,18 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 21,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 3.632.446 Stück.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 25,19 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 21,87 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 41,39 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,850 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,59 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 31.01.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,48 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 09.05.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

