Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 28,16 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 28,16 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 28,19 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,88 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.723.621 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2025 bei 28,19 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Am 10.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,98 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,885 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,25 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,34 Prozent zurück. Hier wurden 6,15 Mrd. EUR gegenüber 6,43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Commerzbank die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,36 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

