Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 14,56 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 14,56 EUR. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 14,49 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,71 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.372.171 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.05.2024 bei 15,83 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,73 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 37,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,572 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,03 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 07.08.2024 gerechnet. Commerzbank dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Freundlicher Handel: DAX zum Start im Aufwind

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start steigen

Handel in Frankfurt: DAX notiert im Minus