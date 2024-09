Commerzbank Aktie News: Commerzbank springt am Mittwochnachmittag hoch

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 17,8 Prozent auf 14,85 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 17,8 Prozent auf 14,85 EUR zu. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,22 EUR zu. Bei 14,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.335.166 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR an. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 6,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2023 auf bis zu 9,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,517 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,41 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 07.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,81 Prozent gesteigert.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Commerzbank-Aktie.

