Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 15:51 Uhr 1,3 Prozent. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,23 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,82 EUR. Zuletzt wechselten 4.015.839 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.05.2025 auf bis zu 26,23 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,10 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,853 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,65 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 09.05.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,70 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,32 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 3,08 Mrd. EUR, gegenüber 6,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 48,60 Prozent präsentiert.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

