Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 12,48 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 12,48 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 12,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,39 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.441.857 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,83 EUR) erklomm das Papier am 22.05.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,80 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,12 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,520 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,44 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 07.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,44 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,52 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,02 EUR je Commerzbank-Aktie.

