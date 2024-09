Commerzbank Aktie News: Commerzbank schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Commerzbank im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 15,09 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 15,09 EUR zu. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,19 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.692.451 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 15,83 EUR markierte der Titel am 22.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 4,68 Prozent niedriger. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 37,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,517 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 15,69 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 07.08.2024. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,44 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,52 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Hot Stocks heute: Commerzbank und UniCredit bald ein Paar? US-Bankenchefs senden Weckruf

XETRA-Handel: Börsianer lassen DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen