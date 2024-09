Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagnachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 15,50 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 15,50 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,53 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.681.231 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,10 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,46 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 38,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,517 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,69 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 07.08.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6,52 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Commerzbank-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,01 EUR je Aktie.

