Commerzbank Aktie News: Commerzbank steigt am Dienstagmittag

14.01.25 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 16,96 EUR.

Das Papier von Commerzbank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 16,96 EUR. Bei 17,07 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 16,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.818.704 Commerzbank-Aktien. Am 14.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,65 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,15 EUR am 08.02.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,524 EUR je Commerzbank-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,18 EUR je Commerzbank-Aktie aus. Am 06.11.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,86 Prozent gesteigert. Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 12.02.2026. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie Commerzbank-Aktie dreht ins Minus: Aufsichtsratschef der Commerzbank kritisiert UniCredit-Vorgehen Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX DAX-Handel aktuell: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

