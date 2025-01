Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 16,96 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 16,96 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,97 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 382.681 Commerzbank-Aktien.

Am 10.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 0,24 Prozent Luft nach oben. Am 08.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,15 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 40,17 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,524 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,18 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,44 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,86 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Commerzbank-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,05 EUR im Jahr 2024 aus.

