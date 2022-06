Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,53 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 14.06.2022 16:22:00 Uhr 0,1 Prozent auf 7,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 7,77 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,71 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.518.808 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 9,51 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 20,78 Prozent wieder erreichen. Am 21.09.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,01 EUR. Mit einem Kursverlust von 50,48 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 8,65 EUR an.

Am 12.05.2022 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.795,00 EUR im Vergleich zu 2.492,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 03.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.08.2023 erwartet.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,09 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Commerzbank AG