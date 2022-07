Commerzbank Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Commerzbank

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 5,74 EUR

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 14.07.2022 16:22:00 Uhr um 4,1 Prozent auf 5,75 EUR nach. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 5,72 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,95 EUR. Zuletzt wechselten 4.493.065 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 9,51 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,58 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,01 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 8,83 EUR angegeben.

Commerzbank ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 2.099,00 EUR gegenüber 2.048,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Verlust von -0,415 EUR je Aktie in der Bilanz 2020 stehen haben dürfte.

