Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochmittag freundlich

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 7,82 EUR. Bei 7,85 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.084.884 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Bei 5,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.09.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 56,15 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 8,72 EUR.

Am 03.08.2022 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 2.795,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.048,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 09.11.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 09.11.2023.

Für das Jahr 2020 gehen Analysten von einem Commerzbank-Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Aktie aus.

