Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 16,65 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 16,65 EUR. Bei 16,85 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.012.485 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2024 auf bis zu 16,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,77 EUR am 27.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 41,35 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,507 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,75 EUR an.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Commerzbank die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,04 EUR je Aktie belaufen.

