Commerzbank Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 14,34 EUR.

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 14,34 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,24 EUR nach. Bei 14,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.587.981 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Bei 9,12 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 57,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,05 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 34,06 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

