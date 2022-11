Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,01 EUR

Um 04:22 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 8,01 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,17 EUR an. Bei 7,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.349.587 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (5,17 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,13 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Commerzbank gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 2.422,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.492,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Commerzbank am 16.02.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 15.02.2024 präsentieren.

2020 dürfte Commerzbank einen Verlust von -0,415 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

