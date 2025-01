Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Donnerstagmittag

Blick auf Commerzbank-Kurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 17,12 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 17,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.688.908 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 15.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,26 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.02.2024 bei 10,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,524 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,44 Mrd. EUR – ein Plus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 5,86 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Commerzbank am 13.02.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

