Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Mittag

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 22,74 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 22,74 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 22,87 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,47 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 810.940 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,19 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,12 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 46,72 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,841 EUR je Commerzbank-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,53 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Commerzbank ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,65 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,48 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 6,00 Mrd. EUR eingefahren.

Die Commerzbank-Bilanz für Q1 2025 wird am 09.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,32 EUR je Aktie.

