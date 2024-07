Commerzbank Aktie News: Commerzbank gibt am Dienstagvormittag ab

Commerzbank im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 14,34 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 14,34 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 14,31 EUR. Bei 14,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 107.355 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 22.05.2024 markierte das Papier bei 15,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 9,38 Prozent niedriger. Am 08.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 36,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,05 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 15.05.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,43 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,04 EUR fest.

