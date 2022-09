Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,89 EUR

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 7,92 EUR. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 7,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.951.740 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,51 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2022. 16,79 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.09.2021 auf bis zu 5,01 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 58,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,72 EUR.

Am 03.08.2022 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2.795,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 2.048,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Commerzbank am 09.11.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Für das Jahr 2020 gehen Analysten von einem Commerzbank-Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Aktie aus.

