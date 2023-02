Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 11,43 EUR

Die Commerzbank-Aktie wies um 04:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 11,32 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 11,18 EUR ein. Bei 11,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 7.107.526 Stück.

Bei 11,60 EUR erreichte der Titel am 17.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 2,46 Prozent Luft nach oben. Bei 5,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 118,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,27 EUR.

Am 16.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.886,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.492,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.05.2023 erfolgen. Am 08.05.2024 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 0,788 EUR je Aktie belaufen.

