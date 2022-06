Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag höher

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,63 EUR

Die Aktie legte um 17.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 7,65 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,71 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,69 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 131.042 Commerzbank-Aktien.

Am 21.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,58 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2021 (5,01 EUR). Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 52,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,65 EUR.

Commerzbank ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.795,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.492,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,16 Prozent gesteigert.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2022 wird am 03.08.2022 erwartet. Schätzungsweise am 02.08.2023 dürfte Commerzbank die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2023 1,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

