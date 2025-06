Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Commerzbank im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 27,73 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 27,73 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 27,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 944.106 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2025 markierte das Papier bei 28,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,00 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 56,31 Prozent sinken.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,885 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,25 EUR.

Am 09.05.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,34 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 6,43 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 12.08.2026.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen

Commerzbank-Aktie in Rot: Bundesregierung will eigenständige Commerzbank

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen