Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 28,27 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 28,27 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 28,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,13 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 950.600 Commerzbank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,84 EUR erreichte der Titel am 16.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 133,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,885 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,25 EUR an.

Commerzbank gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Commerzbank am 06.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,36 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

